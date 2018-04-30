جامعة جدة تطلق برنامج القبول الفوري لخريجي الثانوية الموهوبين

(أنحاء) – جدة : ــ
أعلنت جامعة جدة اليوم عن اطلاقها لأحدث برامج القبول الأكاديمي بين الجامعات السعودية أطلقت عليه اسم ” استقطاب ورعاية الموهوبين” تحت شعار “رعاية الموهوبين مستقبل وطن” من اجل الاستفادة القصوى من قدرات الموهوبين والمبدعين خريجي المرحلة الثانوية في التعليم العام بهدف قيادة دفة التغيير المنشودة في المجتمع والنابعة من رؤية المملكة 2030 م، كما أعلنت عن قبول فوري لعدد من الطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية خلال حفل تدشين البرنامج.
ودشن معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان ومدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي البرنامج الأول من نوعه في قاعة الاحتفالات في مسرح إدارة التعليم بمحافظة جدة بحضور عدد من القيادات الاكاديمية والتعليمية.
وقال الحميدان: أن رؤية المملكة 2030 والتحول الكبير الذي نعيشه جميعا في هذه المرحلة بقيادة سمو ولي العهد يجعل من الملح واللازم علينا جميعا ان نهتم بالطلبة المتميزين لأنهم هم من سيحمل على عاتقه قيادة مرحلة التحديث القادمة، كونهم في السن الذي يجعل منهم في العام 2030م الوزراء والمسؤولين الذين سيسيرون بالبلاد للمرحلة المنشودة.
وأشار الحميدان الى أن فكرة مثل هذه البرامج المتميزة انطلقت مع صياغة هوية فريدة لجامعة جدة والتي أشار الى انها جعلت استقطاب الموهوبين والمتميزين أسرع وسيلة للتأثير في المجتمع وقامت في سبيل ذلك بإعادة هيكلية شاملة وعلى تصميم أفضل البرامج لأفضل التخصصات المستقبلية، حتى تكون الجامعة هي الوجهة الحقيقية لأفضل طلاب وطالبات التعليم العام من داخل جدة وخارجها، كون هؤلاء الخريجين سيصبحون سفراء الجامعة، مقدما شكره وتقديره لمدير عام تعليم جدة الذي تفاعل وتجاوب مع جهود الجامعة في إطلاق برنامج استقطاب الموهوبين منذ أن كان فكره.
من جهته قدم مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي شكره للجامعة على هذه المبادرة، مشيرا الى أن جامعة جدة عرفت بالتواصل العلمي والثقافي والمبادرات الخلاقة التي تهدف لخدمة المجتمع والوطن خاصة ما يتعلق بالموهوبين الذين هم في قلب الملك ويحضون باهتمام ولي العهد وكل تربوي وتربوية في هذه البلاد، لانهم الكنز الحقيقي لهذا الوطن.
وفي ختام الحفل أطلق معالي مدير جامعة جدة مبادرة للقبول الفوري شملت عدد من الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات الذين تم استقطابهم للجامعة وتيسير إجراءات قبولهم.
وكانت جامعة جدة أطلقت برنامج التسريع الأكاديمي الذي يعد هو الاخر أحد البرامج النوعية في المملكة والذي هدف الى تسريع المسار التعليمي للطالب الجامعي باجتياز السنة التحضيرية ودراسة السنة الاولي في الكلية المختارة مباشرة.