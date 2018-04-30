حساب “إباحي” على موقع تويتر تحول فجأة إلى حساب “واعظ ديني”

(أنحاء) – متابعات : ــ
سلط عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الضوء ، على أحد الحسابات بالموقع حيث تحول من الإباحية إلى الوعظ الديني في المملكة .
وعلق المغرد السعودي نايف مدخلي الشهير بـ “نايفكو”، على الحساب عبر تغريدة وضع فيها اسم الحساب المتحول للوعظ بجانب صور من تغريدات قديمة للحساب ذاته تروج لفيديوهات إباحية .
وقال مدخلي : “هذا الحساب من حسابات خلايا عزمي غير لونه مؤخرًا وتحول لصحوي، وكالعادة أول ناس يستغلهم ويضحك عليهم ويخدعهم هم الصحويين. فاحذروا بارك الله فيكم”.
واتهم “نايفكو” صاحب الحساب الذي يحمل اسم “حصريات” بالعمل لصالح دولة قطر كواحد من مغردين كثر تمولهم الدوحة بهدف الإساءة للسعودية و إثارة البلبلة في المجتمع وإظهار السعوديين منقسمين حول كل شيء.
وأقر صاحب الحساب بأن التغريدات الإباحية التي نشرها “نايفكو” تابعة لحسابه بالفعل، لكنه برر ذلك بالقول إنه اشترى الحساب العام الماضي وبدأ التغريد فيه، وهو غير مسؤول عن تلك التغريدات الإباحية التي قام بحذفها بعدما أشار إليها “نايفكو”.
وجذب ذلك السجال بين “نايفكو”، وصاحب حساب “حصريات” مغردين سعوديين كثر، انتقد غالبيتهم الحساب المتحول لعدم حذف التغريدات الإباحية بشكل مسبق كما ادعى في رده.
هذا الحساب من حسابات خلايا عزمي غير لونه مؤخرا وتحول لصحوي ، وكالعادة أول ناس يستغلهم ويضحك عليهم ويخدعهم هم الصحويين. فاحذروا بارك الله فيكم pic.twitter.com/icNPFuVVsC
— نايفكو NAIF (@naifco) April 29, 2018