حساب “إباحي” على موقع تويتر تحول فجأة إلى حساب “واعظ ديني”

هذا الحساب من حسابات خلايا عزمي غير لونه مؤخرا وتحول لصحوي ، وكالعادة أول ناس يستغلهم ويضحك عليهم ويخدعهم هم الصحويين. فاحذروا بارك الله فيكم pic.twitter.com/icNPFuVVsC

— نايفكو NAIF (@naifco) April 29, 2018