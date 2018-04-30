30 أبريل 2018 مـ / موافق 15 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»رئيس نادي الإبل: أمير قطر ووالده يملكان إبلاً ترعى في المملكة
﻿

رئيس نادي الإبل: أمير قطر ووالده يملكان إبلاً ترعى في المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين وجود أكثر من 50 ألف رأس من الإبل القطرية في المملكة، مشيراً إلى أنها تحظى برعاية واهتمام مثلها مثل بقية الإبل المنتشرة في المملكة، وتستفيد من دعم الأعلاف الموفر لملاك الإبل السعوديين.

وأوضح أن أمير قطر الشيخ تميم ووالده حمد بن خليفة ومسؤولين قطريين آخرين يملكون إبلاً ترعى في الأراضي السعودية، وذلك رداً على مسؤول قطري ادعى عدم وجود إبل في المملكة مملوكة لمسؤولين قطريين.

جاء ذلك خلال إعلان بن حثلين انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يوم 15 نوفمبر المقبل، مبيناً أن النادي سيعمل على تطوير المهرجان في الشكل والمضمون ليكون من المهرجانات العالمية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق