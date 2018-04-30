سينما “فوكس” في “الرياض بارك”.. تعرّف على طريقة حجز التذاكر

(أنحاء) – متابعات :-
تدشن سينما “فوكس” التابعة لمجموعة “ماجد الفطيم” والواقعة في مول “بارك الرياض” في العاصمة اليوم (الاثنين)، لتكون دار السينما الثانية التي تُفتتح في المملكة بعد فوزها بالرخصة من وزارة الإعلام.
وتضم دار السينما الجديدة 4 صالات عرض سينمائية، تضم تقنية عرض IMAX، وكذلك صالة مخصصة للأطفال، ضمن خطة الشركة العملاقة، التي تُعد أكبر مشغل في الشرق الأوسط، لاستثمار ملياري ريال في قطاع السينما خلال السنوات الخمس القادمة.
وكشف موقع الدار صورا من الصالات المزمع افتتاحها غدا، وكذلك آلية حجز التذاكر التي لم يتم توفيرها حتى هذه اللحظة، ولكن يمكن حجزها فور توفرها عبر هذا الرابط.