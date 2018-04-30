صور | “التجارة” تضبط مصنعًا ينتج زيوت محركات مغشوشة داخل مزرعة بالخرج

(أنحاء) – متابعات :-
كشفت وزارة التجارة والاستثمار أنها ضبطت بالتعاون مع شرطة الخرج مصنعاً مخالفاً، تديره عمالة مخالفة في مزرعة بالخرج، لإنتاج زيوت المحركات المغشوشة، وضبطت بداخله 63 عبوة جاهزة وملصقات لماركات تجارية مشهورة.
وداهمت الفرق الميدانية بالوزارة المصنع، وعثرت بداخله على صهاريج سعة 75 لتراً، وعدة خطوط لإنتاج الزيوت المغشوشة، وذلك بجمع الزيوت المستعملة من البناشر، وتكريرها تحت درجة حرارة تصل لـ600 درجة مئوية، بمكان يفتقد لأدنى اشتراطات السلامة، ثم تحويلها لخطوط الإنتاج.
يأتي ضبط فرق التجارة والاستثمار اليوم لمصنع مخالف بالخرج بعد 10 أيام من ضبط مصنع مخالف آخر لإنتاج زيوت المحركات المغشوشة، والعثور على 500 ألف عبوة جاهزة للتعبئة بداخله، بالإضافة إلى 20 ألف عبوة جاهزة للتوزيع.