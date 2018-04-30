30 أبريل 2018 مـ / موافق 14 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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غارات تستهدف مواقع للميليشيات الحوثية في الحديدة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

الحديدة – واس :-

قصفت مقاتلات التحالف العربي اليوم مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية في تصريح لموقع ” سبتمبر نت ” التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الانقلابية في منطقة الجبانة، التابعة لمديرية الحالي.

وأقاد الموقع أن انفجارات عنيفة هزت أرجاء المديرية جراء الغارات أعقبها تصاعد كثيف للأدخنة وألسنة اللهب من المواقع المستهدفة.

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