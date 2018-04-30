فيديو | الجحلان يفجر مفاجأة: ميثاق الشرف منع الهلال من التعاقد مع محمد نور

(أنحاء) – متابعات :-
فجر الإعلامي عبدالمحسن الجحلان مفاجأة في الوسط الرياضي حول ميثاق الشرف بين أندية دوري المحترفين الذي منع في يوم من الأيام انتقال لاعب نادي الاتحاد محمد نور إلى نادي الهلال.
وقال الجحلان عبر قناة السعودية الرياضية إن محمد نور ذهب إلى نادي الهلال وكان يريد التوقيع له والانتقال للعب بين صفوفه إبان فترة رئاسة الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس الهلال الأسبق.
وأضاف أن الأمير بن مساعد التزاما من جانبه بميثاق الشرف قام بالاتصال برئيس نادي الاتحاد وقتها منصور البلوي ليستأذنه للتوقيع مع اللاعب محمد نور إلا أن البلوي رفض الأمر، وهو ما منع الهلال من التعاقد مع محمد نور.
يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت إلغاء ميثاق الشرف بين الأندية بعد انسحاب رئيس النصر، سعود آل سويلم، منه.