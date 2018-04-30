30 أبريل 2018 مـ / موافق 14 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | المريسل: الهلال هو النادي الوحيد الذي تلقى دعمًا خاصًا من هيئة الرياضة

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل، إنَّ نادي الهلال هو النادي الوحيد الذي تلقى دعمًا ماليًا من الهيئة العامة للرياضة، من خلال اختياره أسماء اللاعبين الذين يرغب في ضمهم لصفوفه.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج “الحصاد الرياضي”، إن هيئة الرياضة اتفقت مع عدد كبير من اللاعبين المميزين على المبالغ التي يريدونها، على أن تقوم الهيئة بدعم الأندية السعودية بهؤلاء اللاعبين.

وأوضح أنه عندما يطلب نادٍ التعاقد مع لاعب مهاجم مثلًا، فإنّ الهيئة تقوم بعرض أسماء المهاجمين على النادي فيختار منهم من يريد، لكن الهلال هو النادي الوحيد الذي تلقى دعمًا ماليًا واختار أسماء اللاعبين الذين يرغب فيهم.

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