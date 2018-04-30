فيديو | مواطنة تكشف عن إصابتها بمرض دائم بسبب العلاج الشعبي.. وتروي تجربتها

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشفت مواطنة مصابة بالفشل الكلوي عن تدهور حالتها الصحية بعد أن لجأت إلى الاعتماد على العلاج الشعبي.
وقالت المواطنة أمجاد الرشيدي، في حديثها لبرنامج “تم” على القناة “السعودية”، أن أحد المعالجين الشعبيين أوهمها بأن لديه علاجاً يغنيها عن الغسيل الكلوي وزراعة الكلى.
وأضافت أنها توقفت عن الغسيل مدة 25 يوماً بعد أخذ العلاج الشعبي، ما أدى لتدهور حالتها الصحية وإصابتها بارتفاع السموم والسوائل.
وتابعت أنها سمعت بعد ذلك بعشبة يقال لها “العاقول” وأنها مفيدة للفشل الكلوي، وحينما جربتها، أصيبت بعد ذلك بمرض ضغط الدم بصورة دائمة حيث لم تكن تعاني منه قبل ذلك.
وأوضحت أنها اضطرت إلى العودة للغسيل بصورة مكثفة حتى تتحسن حالتها الصحية.