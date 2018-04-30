في إطار تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية للطرفين ونشر الوعي المالي.. مجموعة سدكو القابضة توقِّع إتفاقية شراكة مع البنك السعودي البريطاني

أنت تتصفح:الرئيسية»اقتصاد»في إطار تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية للطرفين ونشر الوعي المالي.. مجموعة سدكو القابضة توقِّع إتفاقية شراكة مع البنك السعودي البريطاني
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