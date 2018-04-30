30 أبريل 2018 مـ / موافق 14 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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في إطار تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية للطرفين ونشر الوعي المالي.. مجموعة سدكو القابضة توقِّع إتفاقية شراكة مع البنك السعودي البريطاني

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – الرياض : ــ

وقعت مجموعة سدكو القابضة، المُقدِمة لبرنامج ريالي للوعي المالي، إتفاقية شراكة مع البنك السعودي البريطاني (ساب)، يتم بموجبها توسعة نطاق برنامج ريالي ليتمكن من الوصول إلى شريحة أكبر من المجتمع السعودي ويزودهم بالمهارات المالية الأساسية التي تساعدهم على مواجهة مسؤولياتهم المالية. وقد وقع الإتفاقية كلٌّ من السيد حسن الجابري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة، والأستاذ نايف العبدالكريم، مدير عام المصرفية الفردية وإدارة الثروات من  بنك ساب.

ومن خلال هذه الاتفاقية سيتم توسعة نطاق برنامج ريالي للوعي المالي وتعزيز الوصول إلى ثلاث شرائح رئيسية أساسية في المجتمع، فئة الشباب وتشمل طلاب الثانوي والجامعيين، وفئة الأشبال وتشمل طلاب الابتدائي بين أعمار 9 إلى 11 سنة، وأخيراً طلاب المرحلة المتوسطة حيث يتم حالياً تطوير البرنامج الخاص بهم وسيتم إطلاق المرحلة الأولى منه خلال العام الدراسي القادم.

وتعليقاً على هذه الشراكة قال السيد حسن الجابري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة:” تأتي شراكتنا مع  بنك ساب كجزء من مساهمتنا في رؤية المملكة 2030 وضمن رؤيتنا لبرنامج ريالي الذي يهدف للوصول إلى مليوني مستفيد حتى عام 2020م. ونتطلع من خلال هذه الإتفاقية مع بنك ساب إلى تحقيق أهدافنا المتمثلة في تحقيق الكرامة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع من أجل حياة أفضل.”

وأضاف الجابري: “يستند برنامج “ريالي” على إرث عريق مستمد من مجموعة سدكو القابضة وما لديها من خبرة في إدارة الأصول المالية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة للتجربة الناجحة لبرنامج ريالي منذ إطلاقه في عام 2012م، ومؤخراً من خلال الاتفاقية مع وزارة التعليم لتقديم البرنامج في مدارس وجامعات المملكة.”

من جهته أعرب الأستاذ نايف العبدالكريم، مدير عام المصرفية الفردية وإدارة الثروات في بنك ساب ، عن تقديره للجهود العظيمة التي بذلها القائمون على برنامج “ريالي” ومجموعة سدكو القابضة، مبدياً ثقته التامة من أن هذه الشراكة  سيكون لها مردودها الإيجابي المأمول. وقال: ” إنطلاقا من مواكبة ودعم الرؤية الوطنية 2030 وتحقيقا لإستراتيجة ساب للمسؤولية الإجتماعية آثر البنك الشراكة مع برنامج “ريالي” الذي يمثّل إحدى المبادرات الفاعلة في زرع ثقافة الإدخار والإستثمار وتنميتها لدى أبناء المجتمع كجزء من خطة شاملة ينتهجها ساب لدعم طموح الشباب..” وأكد على اعتزاز ساب بشراكاته المجتمعية الفاعلة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك المراكز والجمعيات في المملكة، بما يحقق التنمية المستدامة للوطن والمجتمع.

تجدر الاشارة إلى أن برنامج ريالي يُعدُ من أهمَّ البرامج التي أطلقتها مجموعة سدكو القابضة ضمْن مبادراتها الاجتماعية. وهو برنامج معتمد من وزارة التعليم في المدارس والجامعات، ويهدف إلى تعريف  الأجيال القادمة خاصة، بمزايا الوعي المالي وأهميته وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة التي تمكنهم من مواجهة مسؤوليات حياتهم بالاضافة الى تعزيز الوعي المالي لدى المجتمع السعودي كافة. ونجح البرنامج بالوصول الى 400 الف مستفيد ويسعى للوصول إلى مليوني مستفيد حتى عام 2020م.

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