أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»للعام الثاني على التوالي .. “الخطوط السعودية للتموين” تتوج بجائزة أفضل ممارسات الحوكمة في المملكة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور | “التجارة” تضبط مصنعًا ينتج زيوت محركات ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت وزارة التجارة والاستثمار أنها ضبطت بالتعاون مع شرطة الخرج مصنعاً مخالفاً، تديره عمالة
-
مكافحة المخدرات تضبط شخصين بحوزتهما أكثر من 7...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أمس (الأحد)، عن ضبط شخصين بحوزتهما أكثر من 76
-
ضبط 10 أشخاص يمارسون التسويق الهرمي “كيونت” ف...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم (الأحد)، 10 أشخاص يمارسون التسويق الهرمي “كيونت” في محافظة
-
عمة الطفلة المتوفاة دهساً أمام منزل أسرتها وش...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قالت عمة الطفلة “روان” التي توفيت دهسا تحت عجلات الحافلة المدرسية التي أتت لتقلها