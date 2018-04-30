30 أبريل 2018 مـ / موافق 14 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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للعام الثاني على التوالي .. “الخطوط السعودية للتموين” تتوج بجائزة أفضل ممارسات الحوكمة في المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – المها الشهري : ــ

توجت شركة الخطوط السعودية للتموين وللعام الثاني على التوالي بجائزة أفضل ممارسات حوكمة الشركات في المملكة، التي يقدمها مركز أبحاث حوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال بجامعة الفيصل بالتعاون مع هيئة السوق المالية، والهيئة السعودية للاستثمار، ووزارة التجارة والاستثمار.  حيث فازت الشركة بالمركز الثاني في مؤشر حوكمة الشركات (Corporate Governance Index CGI) من بين ١٧١ شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، مما يمثل اعترافاً هاماً بممارسة الشركة لأفضل المعايير العالمية في مجال حوكمة الشركات.

وتسلم الأستاذ وجدي الغبان الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين، درع الجائزة أثناء أعمال المؤتمر السنوي الثاني لحوكمة الشركات، الذي عقد بمركز أبحاث حوكمة الشركات بجامعة الفيصل، بمشاركة عدد من المسؤولين بهيئة السوق المالية، والهيئة السعودية للاستثمار، ووزارة التجارة والاستثمار، وجامعة هارفارد الأمريكية، وممثلي الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، والمهتمين بحوكمة الشركات من داخل المملكة وخارجها.

وأعرب السيد وجدي الغبان، في تصريح بهذه المناسبة، عن سعادته وجميع منسوبي الشركة بهذه الجائزة المرموقة والتصنيف المتميّز الذي أحرزته شركة الخطوط السعودية للتموين في مجال حوكمة الشركات، نظراً للمستويات العالية التي تطبقها الشركة في مجال الحوكمة، وممارستها لكافة أعمالها باحتراف ومهنية عالية بمنظومة عمل متميّزة، مما عزز استقرارها وساهم في تطويرها وتنويع أنشطتها لمواكبة توجهات الدولة (رعاها الله)، و رؤية المملكة 2030.

وعبر السيد الغبان، عن بالغ شكره وتقديره لإدارة جامعة الفيصل لمبادرتها بهذا التكريم، ولاهتمامها بدعم مؤشر حوكمة الشركات في المملكة، معتبراً فوز الخطوط السعودية للتموين بهذه الجائزة إنجازاً هاماً يضاف إلى سجل الشركة الحافل في هذا المجال، ويمثل دافعاً قوياً للشركة لمواصلة مسيرة التميّز والإنجازات.

ومن جانبه أكد الأستاذ سلطان البوق، المستشار القانوني العام ونائب الرئيس للشؤون التنفيذية بشركة الخطوط السعودية للتموين، أهمية فوز الشركة بهذه الجائزة والتصنيف المتقدم الذي أحرزته تقديراً لاهتمامها المتزايد بنظام الحوكمة، من خلال وضع اللوائح والإجراءات التي تنظم أعمال الشركة وتؤطر كافة إداراتها التشغيلية، حتى تم الوصول إلى تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والتي ساهمت في تحسين الأداء، وإعطاء المستثمرين والعملاء انطباعاً جيداً عن الشركة وجودة عملها، بالإضافة إلى دورها في تعزّيز مبدأ الشفافية، وتطبيق الشركة لبرامجها التطويرية وخططها المستقبلية الطموحة كواحدة من أكبر شركات التموين في المملكة.

ويهدف المؤتمر السنوي لحوكمة الشركات، بجامعة الفيصل إلى التأكيد على ضرورة التطبيق الجيد لمبادئ حوكمة الشركات وفقاً للمعايير العالمية. ويتضمن المؤتمر مبادئ حوكمة الشركات، ومنهجية التقييم وأفضل الخبرات. وتسهم حوكمة الشركات بدور كبير في التنمية الاقتصادية ونمو السوق السعودية وتطورها وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

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