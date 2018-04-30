30 أبريل 2018 مـ / موافق 14 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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معلومات جديدة عن مشروع إغلاق المحلات مبكرًا

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت ”مصادر مطلعة” معلومات جديدة عن مشروع إغلاق المحلات مبكراً، وقالت إن لجنة وزارية مشكلة من عدة وزارات اجتمعت قبل أسابيع قليلة لمناقشة المشروع المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة حيث تعكف على إعداده الجهات المعنية .

وأوضحت ”المصادر” أنه من ضمن الخيارات المطروحة التي تمت مناقشتها ، عملية التطبيق التدريجي وذلك بتحديد أوقات تدريجية للتطبيق خلال السنوات المقبلة.

وأضافت يتضمن الاقتراح بدء إغلاق المحلات عند الثانية عشرة ليلاً -على سبيل المثال- والبدء بعد ذلك بالنزول التدريجي سنوياً حتى يتم تطبيق الإغلاق عند التاسعة ليلاً.

وأشارت ”المصادر” إلى أن الخيارات لا تزال تتدارسها اللجنة الوزارية التي تعمل على إعداد المشروع، حسب “سبق”.

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