30 أبريل 2018 مـ / موافق 15 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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استشهاد الجندي أول “المحمادي” في الحد الجنوبي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-

استشهد الجندي أول من القوات الخاصة للمظلات أحمد محمد المحمادي، أحد أبناء محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة، أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .

وانضمّ الشهيد المحمادي من قطاع القوات الخاصة للمظلات إلى قائمة الشهداء بعد ملاحم بطولية سجلوها لدحر العدو على الحدود الجنوبية، مضحين بأرواحهم ودمائهم حفاظًا على أمن واستقرار الوطن.

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