الأمير عبدالعزيز بن فيصل يفتتح معرض “تيسو الغزالي 2018”

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
افتتح الأمير عبد العزيز بن فيصل بن عبد المجيد آل سعود معرض “تيسو الغزالي 2018” والذي نظمته شركة الغزالي للتجارة الوكيل الحصري لساعات تيسو السويسرية بالمملكة العربية السعودية، والذي اقيم بمدينة جدة يوم الاثنين 30- ابريل 2018، بفندق انتركونتيننتال ، قاعة السلطان ، وسط حضور كبير من عملاء شركة الغزالي للتجارة ولفيف من رجال الأعمال وحشد من الضيوف، حيث قام الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبد المجيد يرافقه عبداللطيف محمد العبداللطيف المدير التنفيذي لشركة الغزالي، والسيد زياد نعمة المدير الإقليمي لماركة تيسو بجولة داخل المعرض الذي ضم العديد من الموديلات والتصاميم الجديدة من ساعات تيسو السويسرية ذات الجودة العالية والتصاميم الأنيقة التي تناسب كل الأذواق والأعمار من الجنسين والتي عرضت مؤخرا في معرض بازل 2018 واستمع للشرح الذي قدمه زياد نعمة.
وعلى هامش المعرض عقد الاجتماع السنوي لعملاء تيسو الغزالي حيث ألقى المدير التنفيذي لشركة الغزالي للتجارة عبداللطيف محمد العبداللطيف كلمة رحب فيها بالحضور وتوجه بالشكر لعملاء الشركة على اهتمامهم بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يأتي تأكيدا لحرص شركة الغزالي وشركة تيسو السويسرية على استمرار العلاقات المشتركة مع شركاء النجاح، وأعرب عن سعادته بنجاح وتطور ملتقى ومعرض عملاء الغزالي تيسو السنوي، مؤكدا على أهمية مواصلة التركيز على تطوير الخدمات المقدمة للعملاء.
من جانبه قدم السيد زياد نعمة المدير الإقليمي لماركة تيسو شرحا تفصيليا لأحدث الموديلات التي أنتجتها شركة تيسو وعرضت مؤخرا في معرض بازل 2018 مع عرض توضيحي لهذه الموديلات التي لاقت إعجاب الحضور لما تمثله من تصاميم عصرية أنيقة تناسب كافة الأذواق، وقال في ختام كلمته إن السوق السعودي مهم جدا بالنسبة لشركة تيسو، ولهذا نحرص على طرح أحدث الموديلات من ساعات تيسو السويسرية في السوق السعودي بالتزامن مع اكبر الاسواق العالمية ، وقال لقد شهدت مبيعات تيسو نموًا كبيرًا في السوق السعودي بفضل عراقة المنتج والجهود الكبيرة التي تبذلها شركة الغزالي وخططها التسويقية الناجحة، إضافة إلى خدمات ما بعد البيع التي تقدمها من خلال مراكز الصيانة التd تضم نخبة من الفنيين المتخصصين.