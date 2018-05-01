1 مايو 2018 مـ / موافق 15 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان” تتوعد الممتنعين عن تسجيل الأراضي البيضاء بأقصى العقوبات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

توعدت وزارة الإسكان ملاك الأراضي البيضاء الممتنعين عن تسجيلها في برنامج رسوم الأراضي البيضاء بتطبيق أقصى أنواع العقوبات عليهم، مبينة أنها خاطبت وزارتي العدل والشؤون البلدية لتسجيل أراضيهم بشكل إجباري نيابة عنهم.

واعتبر رئيس قطاع رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان عبدالحميد الحماد، وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن عدم تسجيل الأراضي البيضاء حتى الآن يعدّ استهتاراً بالأنظمة، مؤكداً أن الأراضي التي ستسجل خلال الفترة الدورية الثانية لرسوم الأراضي بعد تأخر أصحابها في تسجيلها، سيفرض عليها 3 فواتير.

وأوضح الحماد أن الفواتير الثلاث هي فاتورة رسوم السنة الأولى؛ حيث سيتم تسديدها بأثر رجعي، وفاتورة رسوم السنة الحالية، إلى جانب غرامة مالية تقدر بـ 2.5 في المائة من قيمة الأراضي، لافتاً إلى أن العقوبات ستشمل كذلك أصحاب الأراضي المتعمدين إدخال بيانات خاطئة عن موقع أراضيهم وحدودها.

ونوه إلى أن المكلفين بتسديد رسوم الأراضي البيضاء، ورفعوا قضايا على البرنامج في ديوان المظالم، ملزمون بالسداد في حال لم يصدر حكم لمصلحتهم، أما في حال تحصلوا على حكم لمصلحتهم فإن قيمة الرسوم المدفوعة تعاد إليهم، مبيناً أن الوزارة كسبت القضايا المرفوعة عليها حتى الآن بنسبة 100 %.

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