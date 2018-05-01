1 مايو 2018 مـ / موافق 15 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الدفاع المدني: تجربة صافرات الإنذار في الرياض والشرقية الأسبوع القادم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أنه سيتم تجربة صافرات الإنذار يوم الخميس بعد القادم الموافق 24 شعبان 1439هـ، في تمام الواحدة ظهراً في مدينة الرياض ومحافظة الخرج ومحافظة الدرعية.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه سيتم تجربة صافرات الإنذار في المنطقة الشرقية بجميع محافظاتها في نفس الموعد.

ويأتي هذا الإعلان من قبل الدفاع المدني لطمأنة المواطنين والمقيمين وعدم حدوث حالة من الفوضى عند سماع تلك الصافرات.

يشار إلى أن لصافرات الإنذار أهمية عظمى في تنبيه وتحذير السكان من المخاطر المحتملة في حالات الطوارئ، ووجود أداء فعال لذلك لتحقيق أهداف الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات.

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