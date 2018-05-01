العثور على مفقود “بلغة المدينة” متوفى في الصحراء بعد انقلاب سيارته

أعلن فريق عيون الصحراء الذي يترأسه الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز، مساء أمس (الاثنين)، العثور عن المواطن المفقود منذ يوم الجمعة الماضي في “بلغة” شرق المدينة المنورة بالصحراء متوفى. وأوضح الناطق الإعلامي للفريق محمد الحمادي، أنه تم الإبلاغ رسميا عن حالة المواطن بأنه مفقود مساء أمس الأحد، منوها إلى أن البلاغ أفاد بأن المفقود يقود سيارة هايلكس دبل موديل 2104، وانقطعت أخباره منذ يوم الجمعة الماضي. وأضاف أن عضو الفريق جزاء الشمري تمكّن من العثور على المواطن المفقود متوفى إثر انقلاب سيارته في منطقة صحراوية شمال قرية “بلغة” 13 كلم ، والتي تتبع منطقة المدينة المنورة وتبعد عنها شرقا 200 كلم.