أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»المغرب يعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
انطلاق مناورات التمرين العسكري المشترك في ترك...بتاريخ
الرياض – واس :- بدأت في مدينة إزمير التركية مناورات التمرين العسكري المشترك (EFES 2018) بمشاركة عدد من
-
الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في صعدة...بتاريخ
صعدة – واس :- حررت قوات الجيش الوطني اليمني مواقع جديدة, بعد مواجهات عنيفة خاضها الجيش مع الميليشيات
-
«التعاون الإسلامي»: 67% من اللاجئين في العالم...بتاريخ
جدة – واس :- تفرض معاناة أقلية الروهينغيا المسلمة نفسها بقوة على مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة
-
الكوريتان تبدآن إزالة مكبرات الصوت من على الح...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قالت وزارة دفاع كوريا الجنوبية إن الكوريتين بدأتا تفكيك مكبرات الصوت التي كانت تنشر