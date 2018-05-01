1 مايو 2018 مـ / موافق 15 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المغرب يعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات : ــ

أفادت وكالة “رويترز” بأن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، لدعم طهران جبهة البوليساريو.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تصريحه بأن بلاده ستغلق سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران، كما ستطرد السفير الإيراني من الرباط.

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