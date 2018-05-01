المورقي يودع أهالي محافظة بدر بعد تعينه محافظاً للعلا

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-
ودع محافظ بدر الأستاذ مبارك بن عطا الله المورقي مشائخ وأهالي محافظة بدر بعد صدور قرار أمير منطقة المدينة المنورة بتعينه محافظ لمحافظة العلا، بعد أن قضاء عدة سنوات في خدمة المحافظة وأهلها.
وأقام المورقي مأدبة غداء للأهالي والمسؤولين في صالة المحافظة للضيافة، وألقي كلمة ودع بها مشايخ وأهالي المحافظة ، مقدم شكره لـ مدراء الإدارة الحكومية بالمحافظة على الجهود التي يقومون بها في خدمة المواطنين.
كما قدم عدد من الأهالي وكافة المشايخ شكرهم وتقديرهم لـ المورقي على ما قام به في خدمة المحافظة.
فأعرب سعادة محافظ بدر الأستاذ مبارك بن عطاالله المورقي عن تقديره البالغ واعتزازه الشخصي بالمشاعر النبيلة التي أبداها مشايخ القبائل وأعيان محافظة بدر والمسؤولين من مدراء الإدارات ورؤساء الإدارات الحكومية والزملاء رؤساء المراكز ومنسوبي المحافظة من مدراء أقسام وموظفين بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمحافظة وانتقال عمله لمحافظة العلا تنفيذا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أمير منطقة المدينة المنورة ،مؤكدا بأن روح التعاون والتكامل ومبادرات المشايخ والأهالي ساهمت في تسهيل مهمته وتحقيق الحد المعقول من النجاح في ضل توجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبة حفظهم الله وأشار المورقي أثناء مغادرته مبنى المحافظة بأن محافظة بدر بكافة أطيافها الرسمية والاجتماعية بيئة محفزة على التميز والإبداع .
يذكر أن سعادة الأستاذ مبارك بن عطا الله المورقي كان محافظ محافظة وادي الفرع ومن ثم محافظ محافظة بدر، وصدر قرار أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بتعينه محافظ لمحافظة العلا.