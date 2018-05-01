1 مايو 2018 مـ / موافق 15 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بدء العمل في أطول جداريات العالم بأبها.. على مساحة 2 كلم مربع

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت أمانة منطقة عسير، أمس الاثنين، بدء العمل في إحدى أطول جداريات العالم في أبها، على مساحة تزيد على 2000 متر مربع، حيث تمتد لأكثر من 400 متر في حي المشهد على طريق سرد الأزدي “آل يوسف”.

وتحمل الجدارية، التي سينفذها الفنان التشكيلي إسماعيل الصميلي، لوحة جمالية امتزجت بين الواقعية والسيريالية والتجريد، والتي سيستغرق العمل بها نحو شهرين.

وتحمل الجدارية اسم “أحلى من الخيال وأبهى”، حيث تعكس اللوحة تراث المنطقة وطبيعتها.

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