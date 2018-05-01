1 مايو 2018 مـ / موافق 15 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“بيريللي” تستعد لافتتاح أول مراكزها في المملكة ‎

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

تستعد شركة يوسف محمد ناغي المتحدة، الشريك الرسمي لإطارات بيريللي في المملكة، لافتتاح أول مراكزها في جدة قبل بداية شهر رمضان المبارك، على أن يتبعها خمسة مراكز أخرى يتم تحضيرها في كل من الرياض والدمام لتبدأ بخدمة عملاء بيريللي بعد عيد الفطر المبارك.

‏وتأتي هذه المراكز تحت مسمى “مراكز أداء” والتي تهدف من خلالها بيريللي إلى تقديم مفهوم عصري وحديث من الخدمات المتكاملة لكل ما يتعلق بالإطارات وصيانتها وخدمات الزيوت بالإضافة إلى الصيانة السريعة. ‏

كما تتميز مراكز بيريللي بأنها أولى المراكز التي خصصت صالات انتظار للنساء والرجال على حد سواء وبتصاميم جذابة وأنيقة تتناسب مع عملائها.

من جانب آخر، اكدت بيريللي التزامها بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائها بما يتناسب مع متطلبات السوق السعودي، كما صرحت إدارة التسويق في بيريللي ‏عن تقديم مفاجآت خاصة وحصرية لزوار مراكز الأداء قريباً.

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