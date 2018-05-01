1 مايو 2018 مـ / موافق 15 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تقرير دولي: 5 دول تتنافس لإنشاء 16 محطة نووية للأغراض السلمية في المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف تقرير دولي أن 5 دول حول العالم تتنافس للفوز بعقود بناء أول 16 محطة نووية للأغراض السلمية في المملكة، تخدم الأغراض التجارية والصناعية والتكنولوجية، وأغراضا أخرى غير ربحية.

وأوضح التقرير الذي أعده المعهد الأمريكي للطاقة النووية، أن الدول الخمس التي تتنافس على إنشاء 16 محطة في المملكة هي الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا، وفرنسا، وكوريا الجنوبية.

وأضاف المعهد الأمريكي للطاقة في تقريره، أن الشراكات التي ستنشأ خلال بناء محطات نووية للأغراض السلمية في المملكة ستعمل على نقل الخبرات في مجال الطاقة النووية وتوطينها داخل المملكة، ما يوفر آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين.

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