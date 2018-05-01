1 مايو 2018 مـ / موافق 15 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حارس روما: محمد صلاح مخيف مثل ميسي.. ويستطيع الفوز بالكرة الذهبية

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

يعتقد البرازيلي أليسون رمسيس بيكر حارس مرمى ورما الإيطالي أن لاعب فريقه السابق وليفربول الحالي في نفس قوة ليونيل ميسي.

محمد صلاح ترك روما لينضم لليفربول الصيف الماضي ويقدم موسم أول خرافي سجل فيه 43 هدفًا حتى الآن

أليسون قال في تصريحات صحفية: “صلاح لديه موهبة كبيرة وثقة عالية في النفس ولكننا قد نستطيع إيقافه كفريق واحد”.

الحارس البرازيلي أضاف: “ميسي هو أقوى خصم واجتهته في حياتي ولكن صلاج الآن مُخيف مثله تمامًا”.

اختتم أليسون تصريحاته قائلًا: “صلاح لديه فرصة للفوز بالكرة الذهبية أو على الأقل التواجد في الثلاثة مرشحين، عليه أن يواصل العمل في الموسم المقبل أيضًا ليضمن وجوده مع نهاية العام”.

روما سيستضيف ليفربول غدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروباو يحتاج للفوز بفارق ثلاثة أهداف للوصول لنهائي كييف.

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