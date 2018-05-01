1 مايو 2018 مـ / موافق 15 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“سار” تعلن جدول الرحلات الجديد لقطار الشمال تزامنًا مع شهر رمضان المبارك

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أطلقت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، أمس الاثنين، جدول المواعيد الجديد لرحلات قطار الشمال، الذي سيبدأ تنفيذه بداية شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لجدول الرحلات الجديد، أوضح مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي، عمار النهدي، أن موعد الرحلة الأولى سيكون من محطة الرياض في الساعة 02:00 ظهراً ليصل وجهته الأخيرة بحائل عند الساعة 6:36 مساءً.

كما أوضح النهدي أن موعد رحلة العودة من حائل إلى الرياض مروراً بالقصيم والمجمعة سيكون عند الساعة 08:40 مساءً حتى وصول إلى الرياض في الـ01:11 بعد منتصف الليل.

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