1 مايو 2018 مـ / موافق 15 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض تطيح بعصابة ارتكبت 48 جريمة سرقة بقيمة مليوني ريال

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نجحت شرطة منطقة الرياض في الإطاحة بـ10 وافدين ينتمون لتشكيل عصابي امتهن اقتحام المجمعات التجارية والصيدليات والشركات، كانت الشرطة قد أعلنت اعتقال عدد من عناصره خلال هذا الشهر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن التحريات والتحقيقات كشفت ضلوع تشكيل عصابي يضم عدداً من الوافدين الآسيويين في 48 جريمة سرقة متنوعة طالت مجمعات تجارية وصيدليات وشركات، تجاوزت قيمة مسروقاتهم النقدية أكثر من مليوني ريال.

وأضاف المتحدث، أنه بعد القبض على عدد من أعضاء التشكيل وهروب عدد منهم، أسفرت تحريات الجهات الأمنية المختصة بشرطة الرياض عن القبض على الأعضاء الهاربين وعددهم 10 أفراد، وجرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإجراء اللازم.

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