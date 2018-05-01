1 مايو 2018 مـ / موافق 15 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الشيخ المنيع يوضح حكم مناداة الابن لأبيه بمفردات مثل “يا شيبه” أو “يا حاج”

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اعتبر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع أن مناداة الابن لأبيه بـ”يا شيبه” أو “يا حاج”، هي سوء أدب، ونوع من أنواع العقوق للوالدين.

وقال الشيخ المنيع خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” عبر فضائية “الرسالة” رداً على سؤال حول مناداة الابن لأبيه بـ”يا شيبه” أو “يا حاج” إنه يعتبر سوء أدب ونوعاً من أنواع العقوق.

وأوضح أن الوالد يستحق لأي عبارة من العبارات العاطفية والمؤثرة في نفسه تأثيراً يقوي محبّته لأولاده، وليس مناداته بـ”شيبه” أو “حاج” وكأنه شخص أجنبي، مشيراً إلى أن هذه من عادات جنوب المملكة التي ينبغي أن ننتهي عنها.

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