فيديو | الشيخ المنيع يوضح حكم مناداة الابن لأبيه بمفردات مثل “يا شيبه” أو “يا حاج”

(أنحاء) – متابعات :-
اعتبر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع أن مناداة الابن لأبيه بـ”يا شيبه” أو “يا حاج”، هي سوء أدب، ونوع من أنواع العقوق للوالدين.
وقال الشيخ المنيع خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” عبر فضائية “الرسالة” رداً على سؤال حول مناداة الابن لأبيه بـ”يا شيبه” أو “يا حاج” إنه يعتبر سوء أدب ونوعاً من أنواع العقوق.
وأوضح أن الوالد يستحق لأي عبارة من العبارات العاطفية والمؤثرة في نفسه تأثيراً يقوي محبّته لأولاده، وليس مناداته بـ”شيبه” أو “حاج” وكأنه شخص أجنبي، مشيراً إلى أن هذه من عادات جنوب المملكة التي ينبغي أن ننتهي عنها.