1 مايو 2018 مـ / موافق 15 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | رجل بلا ذراعين يقوم بأعمال الزراعة والطبخ والتسوق بنفسه
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فيديو | رجل بلا ذراعين يقوم بأعمال الزراعة والطبخ والتسوق بنفسه

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