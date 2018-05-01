1 مايو 2018 مـ / موافق 15 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | شُبان يغلقون طريقا بدراجاتهم النارية لمساعدة مسنة على العبور
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فيديو | شُبان يغلقون طريقا بدراجاتهم النارية لمساعدة مسنة على العبور

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