فيديو | مجهول يشعل حريقاً متعمداً في متجر بالكويت.. وجهات الأمن تبحث عنه

(أنحاء) – متابعات :-
حاول شخص مجهول، اليوم الاثنين، إضرام النيران في كرتونة بضاعة داخل السوق المركزي لجمعية صباح الأحمد، فيما وثّقت كاميرات المراقبة المثبتة داخل السوق الواقعة.
وأظهر مقطع فيديو محاولة إشعال الحريق، حيث تم التعرّف على مفتعله وجارٍ العمل على ضبطه من قبل رجال الأمن، الذين أكّدوا عدم وجود أي أضرار جرّاء الحريق.
كما سجّلت الجهات المعنية قضية جنايات بحق مفتعل الحريق، الذي تدل المؤشرات الأولية على أنه مواطن، كما ظهر في مقطع الفيديو الذي وثّقته كاميرات المراقبة.
حريق متعمد في تعاونية #مدينة_ صباح_الأحمد وجاري ضبط الفاعل من قبل رجال الأمن pic.twitter.com/RyQtkwREQ5
— جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) April 30, 2018