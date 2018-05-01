فيديو | مقطع متداول لأطفال يسرقون جوائز من داخل مسجد بالرياض.. وردود فعل متباينة حول الواقعة

(أنحاء) – متابعات :-
وثقت كاميرا مراقبة داخل جامع الذياب بحي النسيم في العاصمة الرياض سرقة أطفال لجوائز قيل إنها مخصصة لـ”حلقة تحفيظ” كان قد تم تجهيزها لتسليمها لعدد من طلاب حلقات “مجمع أم إبراهيم الذياب”.
ويظهر في المقطع المتداول أمس (الاثنين) ترصد الأطفال للحظة المناسبة لتنفيذ فعلتهم، حيث انتظروا حتى سجد المصلون، ليدخلوا من أحد الأبواب ويستولوا على عدد من الجوائز التي قد تم ترتيبها على طاولة داخل المسجد.
وأثار المقطع ردود فعل متباينة، حيث شنّ العديد هجوماً لاذعا على فعل الأطفال، مؤكدين أن هذا عائد إلى التربية في البيت، فيما قلّل البعض من الحادثة، مشيرين إلى أن ما حدث ما هو إلا شقاوة أطفال.