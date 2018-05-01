1 مايو 2018 مـ / موافق 15 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هبوط أسعار الذهب لأدنى مستوى في 6 أسابيع

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

هبطت أسعار المعدن الاصفر خلال تعاملات اليوم إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع عقب الانتعاش الذي شهدته اسعار العملة الامريكية الدولار التي اقتربت من تحقيق أعلى سعر لها في ثلاثة أشهر ونصف .

وسجل السعر الفوري للذهب انخفاض بنسبة 0.3 % إلى 1310.77 دولار للأونصة في حين لامس سعر الأونصة من 1310.01 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى لها منذ 21 مارس.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1313.10 دولار للأونصة.

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