1 مايو 2018 مـ / موافق 16 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»24 قتيلًا في تفجيرين انتحاريين بمسجد وسوق في شمال شرقي نيجيريا
﻿

24 قتيلًا في تفجيرين انتحاريين بمسجد وسوق في شمال شرقي نيجيريا

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

كانو – واس :-

قتل 24 شخصًا في تفجيرين انتحاريين استهدفا مسجدًا وسوقًا في بلدة موبي بشمال شرقي نيجيريا ، بحسب ما أعلنت الشرطة في حصيلة مؤقتة ، بينما تحدثت مصادر أخرى عن حصيلة أكبر .

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية اداماوا عثمان أبوبكر “حتى الآن حصيلة القتلى هي 24 ” ، إلا أن المسعف ساني كاكالي قال “شاهدت نقل 42 جثة إلى المستشفى و 68 جريحًا “.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق