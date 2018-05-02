2 مايو 2018 مـ / موافق 16 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمن الدولة يطيح بـ55 متهماً في قضايا إرهابية منذ بداية شعبان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

رئاسة أمن الدولة

(أنحاء) – متابعات :-

أوقفت رئاسة أمن الدولة 55 متهماً من جنسيات مختلفة في قضايا تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة منذ بداية شهر شعبان الجاري، بينهم قيرغيزستاني وروسي وكندي وتم إيداع المتهمين سجون المباحث العامة.

وكان العدد الأكبر من المقبوض عليهم من المواطنين، حيث بلغ عددهم 27 مواطناً، بالإضافة إلى 7 يمنيين، و7 مصريين، و6 سودانيين، وسوريين اثنين.

كما ألقي القبض خلال ذات الفترة على متهم واحد من كلٍ من روسيا وكندا وقيرغزستان ولبنان وتركيا وإريتريا.

ويتضح من خلال إحصائيات نافذة تواصل التابعة لوزارة الداخلية، ارتفاع عدد السودانيين في سجون المباحث إلى 34 موقوفاً، والمصريين إلى 76 موقوفاً، والأتراك إلى 18، والروس إلى 4، والكنديين إلى 3 واللبنانيين إلى 3 أيضاً، والقيرغزستانيين إلى 2، أما الإريتري المقبوض عليه فهو أول شخص يُقبض عليه من تلك الجنسية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الموقوفين في سجون المباحث إلى 5354 موقوفاً حتى الأحد الماضي.

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