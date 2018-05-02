1 مايو 2018 مـ / موافق 16 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إغلاق مدينة ترفيهية شرق الرياض بسبب سقوط طالبات من إحدى الألعاب

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد الدفاع المدني بالرياض أنه أغلق مدينة ألعاب؛ بسبب سقوط عدد من الطالبات من إحدى الألعاب أثناء رحلة مدرسية وتعرضهن لإصابات مختلفة، مشيراً إلى بدء إجراءات التحقيق؛ للتعرف على أسباب وملابسات الحادثة.

وأوضح أن قرار الإغلاق جاء للمحافظة على سلامة مرتادي المدينة الترفيهية وكشف أسباب الحادثة والتأكد من سلامة الألعاب وأنظمة الأمان فيها، فيما ذكرت مصادر أن المدينة الترفيهية هذه تقع في مخرج 10 بشرق العاصمة الرياض.

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