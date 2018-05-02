اتحاد الكرة يعلن ديون الأندية الرياضية.. الاتحاد والنصر في المقدمة

(أنحاء) – متابعات :-
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن ديون الأندية الرياضية في المملكة خلال الفترة الحالية، والتي بلغ مجموعها 961.6 مليون ريال.
وتصدر القائمة نادي الاتحاد بديون بلغت 309.4 مليون ريال، يليه نادي النصر بديون بلغت 231.07 مليون ريال، فيما جاء نادي الهلال ثالثا بديون بلغت 115.9 مليون ريال، ويأتي رابعا النادي الأهلي بديون بلغت 110.1 مليون ريال.
وبلغت ديون نادي الشباب 63.1 مليون ريال، وديون نادي الاتفاق 36 مليون ريال، وديون نادي التعاون 29.1 مليون ريال، وديون نادي الرائد 24.4 مليون ريال.