2 مايو 2018 مـ / موافق 16 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأرصاد: أمطار رعدية على مدينة الرياض ومحافظتي رماح وثادق مساء اليوم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الأربعاء)، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة مطرية ستشهدها مدينة الرياض وبعض المحافظات القريبة منها.

وأوضحت أن الحالة عبارة عن أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخّات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تستمر الحالة المطرية حتى الساعة 11 من مساء اليوم، لافتة إلى أنها ستؤثر – بالإضافة إلى مدينة الرياض – على محافظتي: ثادق، ورماح، والأجزاء المجاورة لهما.

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