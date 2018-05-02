2 مايو 2018 مـ / موافق 16 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الإطاحة بمواطن انتحل صفة رجل أمن وحاول إغواء فتاتين بجدة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة، من الإطاحة بمواطن حاول إغواء فتاتين، منتحلا شخصية رجل أمن.

ووفقا لمصادر أمنية، فإن بلاغا وصل إلى شرطة جدة من فتاتين في العقد الثاني من العمر، يتهمان فيه مواطنا (45 عاما)، بملاحقتهن بهدف إغوائهن، وقدمتا أوصافه.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”المدينة”، أنه تم التنسيق بين الدوريات الأمنية بشعبتها السرية وشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة، وتم تشكيل فريق أمني لتحديد مواصفاته ومقر سكنه، وتتبع تحركاته إلى أن تم القبض عليه وتسليمه لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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