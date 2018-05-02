1 مايو 2018 مـ / موافق 16 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الدفاع المدني” يوضح حقيقة وجود شبهة جنائية في حريق المركز التجاري بحي الحمراء

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكّد الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، أن ما يتم تداوله حول وجود شبهة جنائية في حادث حريق المركز التجاري بحي الحمراء بمحافظة جدة عارٍ تماما عن الصحة.

وأوضح أن التحقيقات ما زالت جارية ورهن المتابعة، ولم يعلن الدفاع المدني في مكة المكرمة عن تفاصيل يمكن ذكرها في هذا الشأن.

وأضاف العقيد سرحان أن الدفاع المدني لن يتردد في الإعلان عن نتائج التحقيق بأي حادث يباشره إذا لم يكن ذلك الإجراء يؤثر على سير التحقيقات، سواء من قبل الدفاع المدني أو من الجهات المعنية.

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