2 مايو 2018 مـ / موافق 16 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الصندوق العقاري: مهلة سنتين لمستفيدي برنامج التمويل المدعوم
﻿

الصندوق العقاري: مهلة سنتين لمستفيدي برنامج التمويل المدعوم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

بيّن صندوق التنمية العقارية “الصندوق العقاري”، أمس الثلاثاء، المهلة التي يمنحها برنامج القرض العقاري “التمويل المدعوم” للمستفيدين.

وأوضح الصندوق، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن للمستفيد مهلة سنتين بعد صدور رقمه للاستفادة من البرنامج.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق