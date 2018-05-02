العثور على مئات الرضيعات في مكبّات النفايات بكراتشي الباكستانية خلال عام

(أنحاء) – وكالات :-

كشفت مصادر صحفية أجنبية عن العثور على جثث من مئات الرضيعات حديثات الولادة من الإناث في مكبّات النفايات خلال العام الماضي في باكستان. وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الجهات الحكومية عثرت على 345 طفلا ميتا معظمهم من الإناث في مكبات النفايات مدينة كراتشي الباكستانية وحدها في عام 2017. وأضافت الصحيفة أن مؤسسة خيرية باكستانية ذكرت أن مولودة تم تركها على باب مسجد تم رجمها حتى الموت إثر افتراء أحد المتشددين بأنها مولودة غير شرعية، مشيرة إلى أنهم وجدوا 70 حالة من هذا النوع في كراتشي خلال العام الماضي وحده.