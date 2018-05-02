2 مايو 2018 مـ / موافق 16 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القريات .. استخراج بطارية ساعة ظلت عاماً في أنف طفل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تمكّن مستشفى بمحافظة القريات من إنهاء معاناة طفل تعرّض لحالة سيلان بالأنف، استمرت معه لنحو عام دون معرفة السبب، قبل أن يكتشف وجود بطارية ساعة داخل أنفه.

وكان الطفل قد دخل إلى المستشفى وبعد إجراء الفحوصات عليه من قِبل الطبيب المختص، تبيّن وجود جسم صلب غريب في الجزء الخلفي من فتحة الأنف اليسرى، ليتم إدخاله غرفة العمليات مخدراً وتم استخراج الجسم الغريب الذي اتضح أنه بطارية ساعة.

وشددت صحة القريات على جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم ترك مثل هذه المواد بيد الأطفال حرصاً على سلامتهم.

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