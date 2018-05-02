“القنصل المصري بجدة” يكشف تفاصيل الإفراج عن الحاجة سعدية وأدائها العمرة في ليلة النصف من شعبان

(أنحاء) – متابعات :-
كشف القنصل المصري في جدة، السفير حازم رمضان، أن الحاجة سعدية عبدالسلام (75 عاما) التي اشتهرت إعلاميا بضحية العمرة المزيفة بعد تعرضها للاحتيال لتهريب المخدرات، أدّت مناسك العمرة أمس، ليلة النصف من شعبان.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز” المصرية، أن الحاجة سعدية تتمتع بصحة جيدة، وهي في ضيافة القنصلية المصرية العامة في جدة، مشيرا إلى أنها ستقوم بزيارة المسجد النبوي حتى يتم استكمال الإجراءات القانونية وعودتها إلى مصر.
وأوضح السفير حازم أن التأخر في الإفراج عن الحاجة سعدية جاء بسبب استكمال الإجراءات القانونية والمستندات الرسمية الخاصة بالتحقيقات في مصر لاستيفاء الإجراءات القانونية مع الجانب السعودي بالشكل الصحيح.
وأضاف أن ما حدث مع الحاجة سعدية يُعد بمثابة جرس إنذار لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن أداء العمرة شيء جميل، ولكن لا بد من التحري عن الجهات التي تقدم هذه الرحلات بشكل مجاني.