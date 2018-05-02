2 مايو 2018 مـ / موافق 17 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المدينة المنورة .. ماكينة تدوير بلاستيك في مصنع تلتهم عاملًا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

لقى شخص مصرعه، أمس (الأربعاء)، إثر سقوطه داخل ماكينة تدوير للبلاستيك بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بالمدينة المنورة.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن غرفة العمليات في المدينة المنورة تلقت بلاغا يفيد بسقوط شخص في إحدى مكائن تدوير البلاستيك في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية.

وأضافت أن فرق الإنقاذ باشرت الحادثة، وجرى إخراج الشخص الذي كان متوفى قبل وصول فرق الإنقاذ.

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