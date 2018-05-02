2 مايو 2018 مـ / موافق 16 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»بالتنسيق مع الجمارك.. “مكافحة المخدرات” تطيح بشخص استقبل نحو “مليون” حبة مخدرة
﻿

بالتنسيق مع الجمارك.. “مكافحة المخدرات” تطيح بشخص استقبل نحو “مليون” حبة مخدرة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم (الأربعاء)، إنها ألقت القبض على متورط في استقبال كمية من الحبوب المحظورة.

وأوضحت أن العملية تمت في مكة المكرمة بالتنسيق من مصلحة الجمارك.

وأفادت بأن كمية المخدرات التي عُثر عليها مع الشخص المقبوض عليه بلغت 972 ألف حبة مخدرة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق