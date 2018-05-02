2 مايو 2018 مـ / موافق 17 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد “بريدة” و”الأحساء”.. تعرض طالب متوسطة للدهس أمام مدرسته بالقريات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

في ثالث حادثة من نوعها خلال الأسبوع الجاري، تعرض طالب في محافظة القريات، أمس الثلاثاء، للدهس أمام مدرسته المتوسطة أثناء خروجه منها.

وكان طالب المرحلة المتوسطة يخرج من مدرسته عندما دهسته سيارة، ما تسبب في إصابته بقطع في أوردة القدم، ليسارع المعلمون بالاتصال بالإسعاف، ومن ثم نقله إلى مستشفى القريات العام.

من جهته، أوضح والد الطالب المصاب، وفقا لـ”تواصل”، أن مستشفى القريات قام بتحويل ابنه لمستشفى الأمير متعب في سكاكا اليوم الأربعاء، وتم إدخاله غرفة العمليات ليتلقى العلاج اللازم.

يشار إلى أن هذه الحادثة تُعد الثالثة من نوعها الأسبوع الجاري، بعد وفاة طفلة تحت عجلات حافلتها المدرسية في بريدة يوم الأحد الماضي، فيما لقي طالب ابتدائي مصرعه الاثنين الماضي دهسا بالقرب من مدرسته في الأحساء.

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