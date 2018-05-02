أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»توجيه بدراسة توصيل المياه والكهرباء للمستفيد دون اشتراط شهادة إتمام البناء
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
بالتنسيق مع الجمارك.. “مكافحة المخدرات” تطيح ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- قالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم (الأربعاء)، إنها ألقت القبض على متورط في استقبال
-
صور | جموع غفيرة تشارك في تشييع جثمان شهيد ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- شيّعت جموع من أهالي محافظة محايل عسير، اليوم (الأربعاء)، جثمان شهيد الواجب الجندي أول
-
الأرصاد: أمطار رعدية على مدينة الرياض ومحافظت...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الأربعاء)، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة مطرية ستشهدها
-
أمن الدولة يطيح بـ55 متهماً في قضايا إرهابية ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أوقفت رئاسة أمن الدولة 55 متهماً من جنسيات مختلفة في قضايا تتعلق بالإرهاب وأمن