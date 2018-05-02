2 مايو 2018 مـ / موافق 16 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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توجيه بدراسة توصيل المياه والكهرباء للمستفيد دون اشتراط شهادة إتمام البناء

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت الجهات العليا توجيهاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لدراسة تقديم وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه للمستفيد دون اشتراط الحصول على شهادة إتمام البناء.

وشملت الجهات المعنية بالتنسيق مع الشؤون البلدية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والاستثمار والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية.

وتضمن التوجيه النظر في إمكانية منح صلاحية فصل خدمات المياه والكهرباء عن المباني المخالفة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد التوجيه على ضرورة رفع تصور عن ذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من صدور التوجيه.

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