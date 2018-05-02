1 مايو 2018 مـ / موافق 16 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حساب المواطن: في حال قبول الاعتراض ستصرف قيمة الدعم بأثر رجعي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أوضح برنامج حساب المواطن الإجراء الذي سوف يتم اتخاذه مع المستفيدين في حال قبول الاعتراض المقدم به، مبيناً أن الدعم في هذه الحالة سيصرف بأثر رجعي.

وقال الحساب الرسمي للبرنامج على “تويتر”: “في حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة دعم حساب المواطن المستحقة للمستفيد بأثر رجعي، عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر”.

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