“حي بلا حاويات”.. أمانة الرياض تعلن البدء في استخدام الحاويات الجديدة بحي الواحة

(أنحاء) – متابعات : ــ
أعلنت أمانة منطقة الرياض أن البدء في استخدام الحاويات الجديدة بحي الواحة سيكون غدا الخميس، وذلك ضمن المرحلة الأولى لمبادرة “حي بلا حاويات”.
وأوضحت أنه ستتم إزالة الحاويات القديمة من الشوارع بعد أن تم توزيع الحاويات السوداء والخضراء على سكان الحي.
ونشرت الأمانة صورة توضيحية لجدول مواعيد إخراج حاويات النفايات من المنازل وجمعها على مدار الأسبوع.
وكانت أمانة الرياض بدأت منذ السبت الماضي في توزيع حاويات النفايات على المنازل في حي الواحة كمرحلة أولى ضمن تطبيق مبادرة “حي بلا حاويات”.
وتهدف المبادرة إلى رفع حاويات النفايات من الطرق والشوارع لتحسين المشهد البصري والوجه الحضاري لمدينة الرياض، والتخلص من الروائح الكريهة والحدّ من عبث القطط بحاويات النفايات.