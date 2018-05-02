2 مايو 2018 مـ / موافق 16 شعبان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خبير تقني: هكذا يتم اختراق حسابك على برنامج واتساب

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول رواد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحذر من اختراق برنامج واتساب ويشرح الطريقة الصحيحة لحماية المعلومات.

إشارة لهذا المقطع تواصلت “العربية.نت” مع الدكتور سالم العلاني مدير تقنية المعلومات بجامعة الملك خالد بأبها والذي قال: إن اختراع برنامج واتساب كبرنامج لا يتم إلا من خلال اختراق جهاز المستخدم نفسه.

وأضاف أن الحالات التي أطلع عليها وتشتكي من الوصول لبرنامج “واتساب” غالبيتها أن الشخص قد قام بالضغط على روابط مشبوهة ومخترقة، وأحيانا من خلال الاتصالات التي تأتي المستخدم من خارج المملكة وتعلمه بأنه حصل على جائزة مالية وتطالبه بإرسال معلومات عن طريق “واتساب”، ومن خلال هذه الدقائق يتم اختراق الجهاز ومن ثم البرامج بالجهاز.

وبين أن برنامج “واتساب” لديه ميزة تسمى “التشفير من الطرف للطرف الآخر”، وهذه تحمي الرسائل المرسلة، فحتى لو تم اعتراض الرسالة من خلال شركة الاتصالات أو من خلال الواير_لس، فالرسالة لا أحد يستفيد منها لأنها مشفرة ولا تفتح إلا بجهاز المرسل إليه.

وأوضح أن أولى مراحل الاختراق هي تعطل الجهاز وعدم العمل أو فتح البرامج، مؤكدا أن أي موجة متصلة بالشبكة معرضة للاختراق.

ونصح مستخدمي البرامج التي تحمل بيانات شخصية بعدم استقبال الرسائل المجهولة أو المكالمات، وتغيير الأرقام السرية بشكل دوري لزيادة الأمان.

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