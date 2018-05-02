شاهد.. “داعش” ينفذ الإعدام بطريقة بشعة في مخيم اليرموك بسوريا

(أنحاء) – وكالات :-
نشرت صحيفة بريطانية صورا لطريقة جديدة اعتمدها تنظيم “داعش” الإرهابي لتنفيذ حكم الإعدام في أسير بمخيم اليرموك بسوريا، كاشفة عن بشاعة إنهاء حياة الأسرى لديهم.
وأبانت الصور التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل”، طريقة حية لإعدام أسير عبر تثبيته على لوح خشبي بالحبال بشكل طولي وإبقاء رأس الأسير منتصبا.
وأظهرت الصور رأس الأسير به خوذة تحتوي على متفجرات مربوطة بصمام ليتم تفجير رأس الأسير بشكل بشع، ليسقط الأسير الذي يرتدي زيا عسكريا جثة هامدة ممزق الرأس.
وأظهرت الصور التي نشرتها الصحيفة البريطانية، نقلا عن مواقع تابعة لـ”داعش”، سقوط الأسير على رأسه بعد إلقائه من مبنى، لتنفجر الخوذة، وتمزق رأس الأسير.